OM : l’étrange sortie de Roberto De Zerbi sur la rivalité avec le PSG !

Un nouveau Classique et une nouvelle victoire du Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, pour refermer la 26e journée de Ligue 1. Surfant sur une dynamique incroyable et quelques jours seulement après une qualification légendaire face à Liverpool, le club de la capitale n’a, en effet, pas forcé son talent pour venir à bout de l’Olympique de Marseille (3-1). Malgré une performance collective plutôt moyenne dans l’ensemble, les hommes de Luis Enrique, certainement émoussés après leur voyage du côté d’Anfield, ont finalement pu compter sur la réussite de l’inévitable Ousmane Dembélé et les nombreuses erreurs défensives olympiennes.

Un succès permettant aux Rouge et Bleu de conforter leur première place, juste avant la trêve internationale, avec désormais 19 longueurs d’avance sur leur rival historique. Une défaite, cependant, frustrante pour la formation marseillaise, plombée par sa défense mais globalement cohérente dans l’antre des Parisiens. Présent en conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi ne cachait d’ailleurs pas sa frustration : «on aurait pu éviter les trois buts. Le premier, je vais en faire des cauchemars jusqu’à Reims», regrettait ainsi le technicien italien avant d’assurer que son équipe n’avait pas réalisé son meilleur match de la saison.

Roberto De Zerbi considère que l’OM ne joue pas dans la même cour que le PSG !

«On a été meilleurs d’autres fois. Il nous manquait trois joueurs importants. Le niveau du PSG fait penser qu’on a fait un très gros match», ajoutait ainsi RDZ. Relancé, l’ancien coach de Brighton s’offrait alors une sortie pour le moins étonnante sur la rivalité avec le PSG. «Vous appelez ça un clasico, pour moi, ce n’est pas un clasico. On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique des deux clubs. Le clasico, c’est quand il y a une lutte, tu prends un coup, tu en remets un. J’aime la pression mais ce n’est pas la réalité entre Paris et Marseille. Je suis peut-être fou mais je vois ça comme ça. Il n’y a pas de compétition, vraiment».

Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir, notamment du côté de la Canebière. Invité à réagir aux propos de son homologue, Luis Enrique livrait lui son explication sur l’incontestable écart de niveau entre les deux équipes. «Si je regrette le manque de rivalité ? Il ne s’agit pas de ce que je souhaite ou non. On a 19 points d’avance car on a été infiniment meilleurs depuis le début de la saison. Mais Lille, même Brest aurait pu éliminer des équipes de très haut niveau en Europe, je ne sais pas pourquoi on dénigre les équipes françaises. Le PSG est juste très fort et on pourrait aussi le démontrer dans d’autres ligues. Ce club, oui, a une grosse puissance économique, on ne va pas se plaindre de ça, ça m’attire aussi et si des gens voient ça d’un mauvais œil, dommage pour eux mais c’est aussi le football d’avoir des gros clubs avec une grande puissance financière». Voilà qui est dit !