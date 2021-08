Le message sans équivoque de Paul Pogba sur son avenir !

Une photo, sept mots, valent mieux que mille rumeurs. Paul Pogba va poursuivre l'aventure avec Manchester United cette saison. C'était dans les tuyaux, cela ne fait maintenant plus aucun doute. Le milieu français, annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain cet été, a publié un message sans équivoque sur Twitter : «c'est l'heure de la nouvelle saison !» La photo qui accompagne ces quelques mots laisse apparaître Paul Pogba avec la tenue de Manchester United.

Cela ne fait plus de doute, l'international français champion du monde est reparti pour un tour. Il va rester chez les Red Devils. Du moins jusqu'à l'été prochain. Coup dur pour Manchester United, le Français sera libre en juin 2022. Il aurait pourtant permis, en cas de vente, de récolter plusieurs dizaines de millions d'euros. Reste encore un an aux Anglais pour tenter de le convaincre de prolonger. Dans le cas contraire, on est tenté de croire que la Pioche rejoindre libre, lui aussi, la capitale française, l'an prochain.