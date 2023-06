LOSC : André Gomes annonce son départ

Après une période d’adaptation, il est vite devenu inamovible dans l’entrejeu du LOSC après la Coupe du monde. Cette saison, André Gomes a été l’un des meilleurs joueurs lillois. Sous la houlette de Paulo Fonseca, le joueur prêté par Everton s’est a affirmé comme étant l’un des meilleurs milieux de terrain de France. Pourtant, ce dimanche, l’ancien du FC Barcelone a annoncé son départ du club nordiste sur ses réseaux sociaux. Il aura disputé 27 matches avec les Dogues, collectant ainsi 3 buts et 2 passes décisives.

La suite après cette publicité

Il va retourner chez les Toffees avant peut-être de repartir vers de nouveaux horizons. Dans un long message, le milieu portugais de 29 ans a tenu à remercier Lille : «Cette saison a été longue et complexe. Nous aurions aimé terminer à une meilleure place, mais cela n’a pas été possible. Participer aux compétitions européennes la saison prochaine était notre priorité et nous avons atteint notre but ! Félicitations à tous pour le travail et le soutien tout au long de cette saison ! Merci, du fond du cœur, de nous avoir fait profiter chaque jour d’un groupe de compagnons extraordinaires et d’une équipe de grande qualité. Ma famille et moi avons été très heureux et, quoi qu’il arrive, nous vous aimons et vous serez à jamais dans nos cœurs !»

À lire

Ismaily prolonge avec le LOSC