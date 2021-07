Vladimir Petkovic est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux

C'est une nouvelle histoire pour les Girondins de Bordeaux. Avec la prise de pouvoir de Gérard Lopez, c'est tout l'organigramme du club ou presque, qui est en train d'être bouleversé. La figure de proue change notamment d'identité puisque Vladimir Petkovic est le nouvel entraîneur de l'équipe première. L'information est désormais officielle.

La suite après cette publicité

« C'est une annonce qui ne vas pas forcément ravir certains inconditionnels de l'équipe de France, mais - au moins - elle fera plaisir à tous nos supporters. Car en ce mardi 27 juillet, nous sommes fiers de pouvoir annoncer officiellement l'arrivée de Vladimir Petkovic en qualité d'entraîneur principal des Girondins de Bordeaux. L'ancien sélectionneur de la Suisse s'est engagé avec le club scapulaire pour une durée de trois ans», dévoile le communiqué du club bordelais. Le polyglotte Petkovic succède donc à Jean-Louis Gasset, en place depuis août 2020 et don l'aventure aura été compliquée.

Petkovic part d'une page blanche

En plus des grandes difficultés économiques, Bordeaux a connu une saison très compliquée sur le plan sportif. Longtemps englués dans le bas du classement, et un temps menacés par la relégation, les Girondins ont réussi à se sauver de justesse au prix de l'éviction de certains joueurs et en dépit de pas mal de tensions dans le vestiaire.

Petkovic aura pour mission d'amener un peu de sérénité dans cette nouvelle aventure. Le Bosnien de 57 ans, qui était sélectionneur de la Suisse depuis 2014, sort d'une expérience concluante avec la Nati. Après s'être qualifiée pour la première fois de son histoire lors de trois grandes compétitions consécutives, elle sort de l'Euro où elle aura atteint les quarts de finale, en plus d'avoir sorti l'équipe de France.