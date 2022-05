L'ASSE et le TFC sur Pierre Cornud !

À 25 ans, Pierre Cornud a pas mal bourlingué durant sa carrière. Aujourd'hui, il est l'un des cadres du Real Oviedo (actuel 6e de deuxième division espagnole) et l'une des références au poste de latéral gauche dans les divisions inférieures espagnoles depuis plusieurs saisons. Arrivé à maturité, l'ancien Dijonnais, à la base ultra offensif (3 passes décisives cette saison et 8 la saison passée) a beaucoup progressé sur le plan défensif. Autant d'éléments qui font de lui un élément courtisé en vue du prochain mercato estival.

La suite après cette publicité

En effet, le défenseur français pourrait changer d'air et rejoindre la Ligue 1, où ses caractéristiques plaisent énormément. Selon nos informations, Saint-Étienne et Toulouse (qui va retrouver l'élite) apprécient fortement son profil. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le latéral a également la cote à l'étranger où plusieurs écuries, et pas des moindres, sont positionnées : l'Olympiakos, le Werder Brème ou encore Grenade pour ne citer qu'eux. En ces temps de crise, la bonne affaire Cornud pourrait donc faire le bonheur d'une écurie en quête d'un renfort défensif gaucher à moindre coût.