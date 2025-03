EdF : Didier Deschamps fait le bilan de Kylian Mbappé

Vainqueurs de la Croatie ce dimanche après avoir chuté à l’aller (2-0, 5-4 t.a.b), les Bleus ont validé leur billet pour les demi-finales de Ligue des Nations. Un match marqué par l’émergence de Michael Olise, la séance de tirs au but de Mike Maignan, mais aussi une belle performance de Kylian Mbappé, le capitaine retrouvé des Bleus. Après ce rassemblement, finalement positif après la qualification, Didier Deschamps a tiré le bilan sur son retour.

«Il a été un leader au match aller déjà, il est remarquable sur ce rassemblement. Il va très bien dans sa tête et dans son corps. Il a eu une très juste prise de parole à la causerie. Au-delà du joueur qu’il est, il a eu un passage compliqué, mais il avait bien pris le relai du capitanat. Différemment, ce ne sont pas les mêmes personnalités et les mêmes caractères qu’Hugo Lloris et Raphaël Varane», a-t-il assuré sur TF1.