Chelsea, Italie : le coup de mou de Jorginho

«C'est dur de ne pas penser au Ballon d'Or parce que tout le monde en parle et me dit que je le mérite, ce que j'apprécie beaucoup. Mais j'essaie de ne pas trop y penser pour ne pas perdre de vue les choses importantes pour lesquelles nous nous battons. J'essaie juste d'attendre et voir ce qui se passera», soulignait Jorginho il y a encore six mois. À trente ans, le milieu italo-brésilien de Chelsea sortait du meilleur exercice de sa carrière. Indéboulonnable dans le système de Thomas Tuchel, il avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en formant un duo de feu avec N'Golo Kanté puis sur sa lancée, il a remporté l'Euro 2020 avec la sélection italienne en étant l'un des cadres. Pourtant, cette période euphorique est bien retombée depuis et la situation de Jorginho est bien moins rêvée.

Déjà en décembre dernier, Thomas Tuchel saluait le travail de son joueur auteur d'un doublé sur penalty contre Leeds United (3-2) alors que son niveau était en baisse. «Jorginho se sacrifie depuis de nombreuses semaines, en fait. Je savais que ce moment viendrait où il souffrirait parce qu'il a joué la campagne de la Ligue des champions avec nous, l'Euro avec l'Italie, et tous leurs matches de qualification pour la Coupe du monde. Donc il n'y a pas eu seulement qu'un effort physique pour lui, cela a été très exigeant mentalement», expliquait le coach allemand en conférence de presse. Toujours titulaire dans le double pivot, l'Italien partage cependant plus ses minutes que la saison dernière puisque la lutte à trois avec N'Golo Kanté et Mateo Kovačić est féroce.

Jorginho a fait appel à un coach mental

De plus, Jorginho a connu une période assez compliquée en sélection. Malgré un été radieux où il a gagné l'Euro 2020 en étant déterminant, le milieu transalpin a été en ligne de mire lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Loupant deux penalties contre la Suisse à l'aller (0-0) comme au retour (1-1), il a dû passer par les barrages avec sa sélection. Cette dernière a échoué il y a quelques jours contre la Macédoine du Nord en demi-finale (1-0) et regardera le Mondial 2022 à la télévision. Un échec immense pour Jorginho qui a sombré avec les siens et qui a eu du mal à se remettre d'un mois de mars compliqué. Pour se faire, il a pu compter sur le soutien de Rafael Barreiros un coach mental pour se remettre d'aplomb pour la suite de la saison comme l'a révélé le Daily Mail.

«Ça m'étonne encore qu'il trouve le temps. Il est très occupé, tout comme moi, mais il est tellement dévoué. Il ne manque jamais une séance et fait des exercices de méditation pendant cinq à dix minutes chaque jour», a d'ailleurs expliqué le Brésilien à propos du joueur de Chelsea. Disposant du statut de vice-capitaine derrière César Azpilicueta et restant clef dans l'équipe, Jorginho apparaît moins rayonnant que la saison dernière malgré des statistiques - certes gonflées par son statut de tireur de penalties - assez solides (9 buts et 3 offrandes en 38 matches). Toujours régulateur du jeu des Blues, Jorginho a manqué au club londonien samedi dernier lors de la défaite contre Brentford (4-1). Dans une fin de saison folle avec le podium à conserver en Premier League et un quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid à disputer, Chelsea aura besoin d'un grand Jorginho. Reste à savoir s'il se sera remis de ces mois plus compliqués et de cette grosse déconvenue avec l'Italie.

