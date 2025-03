Málaga, PSG : les enjeux stratégiques du rachat par le Qatar

C’est un club qui a connu son âge d’or avant de terriblement chuter. Au début des années 2010, le Málaga CF a vécu une période faste, portée par l’investissement du cheikh Abdullah Al-Thani. En 2011-2012, le club réalise son meilleur classement en Liga, terminant à la 4e place et décrochant une qualification pour la Ligue des champions. Avec des recrues prestigieuses comme Cazorla, Toulalan, Monreal et Joaquín, l’équipe, dirigée par Manuel Pellegrini, brille sur la scène européenne en devançant l’AC Milan, le Zénith Saint-Pétersbourg et Anderlecht en phase de groupes. L’épopée s’est finalement arrêté en quarts de finale face au Borussia Dortmund. Un match qui est resté gravé dans les mémoires de nombreux fans.

Mais cet exploit a marqué le début du déclin. Miné par des difficultés financières et des restrictions imposées par l’UEFA, Málaga a progressivement perdu en compétitivité. En 2018, après une gestion chaotique et plusieurs changements d’entraîneurs, le club a été relégué en deuxième division espagnole, marquant la fin d’un cycle. Depuis, il peine à retrouver son éclat, englué dans une spirale de problèmes économiques et de résultats sportifs décevants. Pourtant, un tournant pourrait bientôt s’opérer dans les prochains mois.

Un rachat en préparation

Malgré cette situation instable, Málaga CF attise tout de même les convoitises. Ainsi, Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain, envisage sérieusement son acquisition. Selon plusieurs sources, les négociations seraient bien avancées, avec un investissement estimé à environ 100 millions d’euros. L’objectif de QSI serait clair : redonner au club une stabilité financière, reconstruire une équipe compétitive et moderniser ses infrastructures. Málaga pourrait aussi jouer un rôle stratégique en vue de la Coupe du Monde 2030, que l’Espagne co-organisera avec le Portugal et le Maroc.

L’intérêt du Qatar pour le club espagnol n’est pas récent, des discussions dans cette direction ayant eu lieu dès 2023. À l’époque, Nasser Al Khelaifi avait déclaré : « Nous sommes à la recherche d’opportunités, c’est un club fantastique qui traverse une situation difficile pour lui. Mais s’il y a une opportunité, pourquoi pas ? La ville et le club sont fantastiques ». L’arrivée de QSI offrirait un nouvel élan à Málaga, mais poserait aussi des questions sur l’identité du projet. Faut-il s’attendre à un club satellite du PSG ou à une entité autonome ?D’autres investisseurs s’intéressent également au dossier, notamment Fenway Sports Group (FSG), propriétaire de Liverpool. FSG explore également une expansion de son réseau multi-clubs et a récemment envoyé une délégation pour évaluer les opportunités. Une bataille pour Málaga pourrait donc avoir lieu.

Un nouveau tremplin pour les jeunes

Si QSI prend le contrôle de Málaga, le club pourrait devenir un point de passage stratégique pour les jeunes talents du PSG. Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large des grands clubs européens à créer des réseaux interconnectés, où les jeunes joueurs peuvent être prêtés à des clubs partenaires pour acquérir du temps de jeu et se perfectionner dans des championnats compétitifs. À l’image de ce que font Manchester City et le City Football Group avec leur réseau de clubs (Palerme, New York City, Yokohama F. Marinos…) ou encore Red Bull avec Leipzig et Salzbourg, l’idée est d’optimiser la gestion des talents tout en maximisant les opportunités économiques.

La suite après cette publicité

Málaga, avec son équipe en reconstruction, pourrait donc offrir un cadre idéal pour ces jeunes joueurs parisiens en manque de temps de jeu, leur permettant d’évoluer dans un environnement compétitif tout en bénéficiant de l’infrastructure et du suivi de QSI. Finalement, l’achat de Málaga CF représenterait un nouvel axe stratégique pour QSI dans son expansion footballistique. Avec ses parts dans le club portugais de Braga, le PSG renforcerait ses liens avec ces deux écuries européennes. Malgré l’interdiction de l’UEFA sur la participation aux mêmes compétitions, les synergies entre les clubs devraient se développer, favorisant des collaborations importantes sur le long terme.