Nantes : Antoine Kombouaré se paye la Juventus

Après avoir obtenu un match nul 1-1 à l’Allianz Stadium de Turin, le FC Nantes peut rêver d’un exploit contre la Juventus et d’une qualification en 1/8e de finale. Quelque chose d’impensable il y a peu, mais qui prend de plus en plus forme. Loin de succomber à la pression, Antoine Kombouaré a réagi en conférence de presse et mis la pression sur le club italien.

Pour le technicien français, la Juventus a clairement l’obligation de se qualifier sous peine d’être ridicule : «si on gagne contre la Juve c’est quoi la prime? Je ne sais pas. Mais c’est un grand match surtout pour la Juve, pas pour nous hein! La Juve si ils perdent contre nous, ils sont ridicules alors que nous on va jouer le maintien et notre quart de finale de Coupe de France contre Lens.»

