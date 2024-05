Accord quasi bouclé entre Will Still et le RC Lens

En quête d’un nouvel entraîneur depuis le départ quasi acté de Franck Haise à l’OGC Nice, le RC Lens s’active depuis quelques jours et les dirigeants artésiens touchent au but. Si nous vous évoquions une short list de 4 noms, c’est bien Will Still qui s’apprête à reprendre le banc des Sang et Or.

Selon nos dernières informations, le dossier est, en effet, quasiment bouclé entre la formation artésienne et l’ancien coach du Stade de Reims. Malgré une dernière offensive de West Bromwich et Sunderland pour le technicien belge de 31 ans, le RC Lens va donc bel et bien rafler la mise.