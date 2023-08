Mason Greenwood bientôt sous les couleurs de la Jamaïque ?

La suite après cette publicité

Mason Greenwood est désormais fixé sur son sort à Manchester United. À l’issue d’une enquête interne, le club mancunien a décidé de se séparer officiellement de l’attaquant anglais, quelques mois après l’abandon des poursuites pour tentative de viol et d’agression physique sur sa compagne. Désormais, il paraît peu probable que le joueur de 21 ans puisse relancer sa carrière en Angleterre, que ce soit en club ou avec la sélection nationale. Malgré tout, le Daily Mail nous rapporte ce mercredi que le natif de Wibsey pourrait rebondir sous les couleurs de la Jamaïque.

En effet, le tabloïd britannique avance que la Jamaïque a réitéré son intérêt pour Mason Greenwood après avoir tenté une première fois sa chance en 2021. Convoqué à une seule reprise avec les Three Lions (face à l’Islande le 5 septembre 2020 dans le cadre de la Ligue des nations), l’international anglais est éligible à un changement de nationalité sportive en raison de ses racines maternelles et pourrait entamer les démarches dès le mois prochain s’il le désire, conformément au règlement de la FIFA. Néanmoins, son objectif principal reste en toute évidence de retrouver un club le plus vite possible…