Edinson Cavani prêt à tout pour rejoindre l'Atlético de Madrid

L'étau se resserre autour d'Edinson Cavani (33 ans). Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied et ce à 48 heures de la fermeture du mercato. Et pourtant, le nom du Matador a été associé à plusieurs clubs ces dernières semaines : Benfica, Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid...

Mais les prétentions salariales trop élevées du buteur uruguayen ont à chaque fois freiné les négociations. Conscient qu'il se retrouve dans une impasse, l'ancien Parisien aurait pris une décision radicale pour enfin rebondir. Selon les informations d'AS, l'entourage de l'international uruguayen aurait contacté la direction des Colchoneros pour lui signifier que la formation entraînée par Diego Simeone restait sa priorité absolue.

Edinson Cavani enfin prêt à faire des sacrifices

Et pour faciliter les tractations entre toutes les parties, Cavani serait enfin prêt à baisser ses émoluments de manière significative, histoire de provoquer le déclic tant attendu. Pour rappel, l'intéressé émargeait à 10 millions d'euros annuels au PSG, une somme qui a longtemps fait reculer ses prétendants. Mais tout ne demeure pas aussi limpide dans ce dossier, car l'Atlético doit absolument se débarrasser de l'encombrant Diego Costa avant de recruter.

Si l'arrivée de Luis Suarez constitue un atout de poids dans l'opération Cavani, rien ne bougera tant qu'un départ de l'international espagnol ne sera pas acté. On se dirige donc vers une course contre la montre pour revoir rapidement Edinson Cavani sur un terrain. En parallèle, Manchester United resterait aux aguets et pourrait dégainer une offre à tout moment. Se dirige-t-on enfin vers un dénouement heureux pour El Matador ? Réponse dans les prochaines heures...