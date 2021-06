Rennes se penche sur Jens Cajuste

Rennes brasse large, et sa liste des cibles privilégiées au poste de milieu de terrain s'allonge de jour en jour. La plus récente se situe au Danemark. Ces derniers jours, les dirigeants rennais sont venus aux renseignements pour Jens Cajuste, le milieu de Midtjylland. Indispensable cette année, le défensif a participé à 36 matches, marqué 1 but et délivré 2 passes décisives.

La suite après cette publicité

Révélation du championnat danois la saison passée, l'international suédois de 21 ans, qui a disputé quelques minutes face à la France lors de la Ligue des Nations en novembre dernier, a tout du profil idéal pour Rennes, à la recherche d'un élément pour gonfler l'effectif à l'orée d'une saison où le club ambitionne de jouer les premiers rôles en Championnat et de bien figurer Europa League. En France, il est également suivi de près par Lille et Monaco, comme révélé le 5 mai dernier dans nos colonnes.