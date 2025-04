Toulouse : Damien Comolli catégorique sur l’avenir de Carles Martinez Novell

Toulouse vit une fin de saison un peu chaotique. Avant le déplacement à Nantes ce dimanche, le club est une série de 5 défaites de suite en Ligue 1 et 6 matchs sans victoire. Les Violets n’ont plus levé les bras depuis le 2 mars dernier, et un large succès à Angers (4-0). Carles Martinez Novell (40 ans) serait-il menacé dans un avenir proche ? Il faut croire que non d’après Damien Comolli, interrogé par La Dépêche du midi.

Le président toulousain s’est empressé de soutenir son entraîneur, malgré des rumeurs de tensions dans le vestiaire dû aux mauvais résultats actuels. «Il y a encore deux matchs à domicile qu’il faut absolument remporter. Parce que sur nos 32 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, on n’a su en gagner que 7. Insupportable.» Le technicien espagnol est tout de même prévenu, lui qui a encore un an de contrat au TFC.