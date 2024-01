Monaco : les détails du coup Thilo Kehrer

Thilo Kehrer de retour en Ligue 1, c’est imminent. Comme révélé en exclusivité sur notre site, l’ancien défenseur du PSG est en passe de s’engager avec l’AS Monaco, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Selon la presse allemande, et plus particulièrement Sky Germany, il s’agit même d’une obligation d’achat en fonction de clauses facilement activables.

Comme nous vous l’avions annoncé, cette option/obligation s’élève à plus de 10 M€, aux alentours de 11,5 M€. Et le prêt sera également payant, environ 500 000 euros pour les 6 mois. Le défenseur âgé de 27 ans ne jouait plus vraiment avec West Ham depuis le début de saison, et trouve donc une porte de sortie avec le club de la Principauté, qui voit plusieurs éléments défensifs (Salisu, Singo) le quitter pour la Coupe d’Afrique des Nations.