RC Lens - OM : les Phocéens cherchent désespérément des remèdes…

L’OM n’a pas marqué, l’OM n’y arrive toujours pas… Les semaines se suivent et se ressemblent à Marseille avec un curieux paradoxe entre le visage affiché en Ligue 1 et les résultats positifs en Ligue Europa. Les Phocéens se déplaçaient, ce dimanche soir dans le Nord Pas-De-Calais, pour y croiser le fer face au Racing Club de Lens sur la pelouse du stade Félix Bollaert. Un nouveau revers de dernière minute (1-0) pour les troupes de Gennaro Gattuso qui n’ont, de surcroît, pas trouvé le chemin des filets. Encore. Et les pensionnaires du Vélodrome commencent à prendre un sérieux retard sur le peloton de tête et la course pour les tickets européens : «Il n’y a pas de défaite juste ou injuste dans le football, on savait à quel match s’attendre ce soir (dimanche). Lens est l’équipe qui court le plus en Ligue 1, on savait à quoi s’attendre, un match très physique, avec beaucoup de un-contre-un. On a trop souffert aux niveaux technique et physique, on doit faire beaucoup mieux. Mais ce n’est pas de la malchance, on ne perd jamais un match par hasard. La malchance, je n’aime pas ce mot-là, c’est pour les faibles. Maintenant, on doit travailler et penser au match suivant.», a déclaré l’entraîneur italien Gennaro Gattuso en conférence de presse après le revers.

«C’était pour moi un match assez dur et très intense contre une équipe qui joue dur sur l’homme. On a fait beaucoup d’erreurs, on fait beaucoup trop d’erreurs. En terme qualitative, je m’attendais à bien mieux. On aurait dû faire plus. C’est le niveau de la Ligue 1. Un championnat beaucoup plus difficile que ce que l’on pense. Il ne faut pas parler de malchance. On a fait le match qu’on devait faire mais on voulait revenir à la maison avec un autre résultat, je ne suis pas satisfait», avait précédemment expliqué Gattuso au micro de Prime Video au coup de sifflet final. L’Olympique de Marseille n’a empoché que 6 points lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1, soit autant que l’Olympique Lyonnais sur la même période, à l’heure où les Bad Gones sont le synonyme d’une crise totale en France.

Un manque de confiance !

L’atmosphère qui gravite autour de l’OM ces dernières semaines en Ligue 1 est plutôt alarmant. Marseille a perdu ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, sa plus longue série de revers à l’extérieur dans l’élite française depuis la période janvier-avril 2002. Aujourd’hui, l’OM est classé à la 10ème position et va successivement défier Strasbourg, Rennes et Lyon sur la suite du mois de novembre et le début décembre. La défaite contre Lens en fin de match va peut-être laisser des traces indélébiles: «En tant que coach comme en tant que joueur, avant, je n’ai jamais été tranquille, le résultat a toujours été primordial. On doit faire beaucoup mieux pour gagner des points, on doit faire beaucoup plus d’efforts sur le plan technique et gagner les duels. Si vous me demandez si je suis inquiet, oui, je le suis tout de même un peu. On va devoir travailler, notamment au niveau mental, parce qu’on vient de perdre un match à la 90e minute. On voit aussi des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. On va travailler pour essayer de résoudre ces problèmes.», s’est lamenté Gennaro Gattuso.

Comme nous vous le présentions en avant-match, les lignes offensives marseillaises n’y arrivent décidément pas. Malgré les arrivées estivales de Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, l’OM n’a pas réussi à faire trembler les filets lors de 5 rencontres jouées sur un total de 12 journées disputées : «Non, je ne crois pas. On a dépensé énormément d’énergie, et Lens a joué en coupe d’Europe mardi (mercredi en réalité) et a donc eu deux jours (un jour) de récupération de plus que nous. Mais on n’a pas souffert que sur le plan physique, ce qui m’embête, c’est qu’on joue avec trop de frénésie devant, de manière trop verticale. On a été trop approximatif techniquement. L’OM est un club qui exige de faire des résultats», a alors précisé Gattuso. L’heure est arrivée pour Gennaro Gattuso de profiter de sa deuxième trêve internationale pour tirer un premier bilan de ses débuts (3 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et ainsi chercher des remèdes aux mille maux des Marseillais…