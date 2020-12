Réunion de crise au Real Madrid

Plus qu'une défaite. Mardi, le Real Madrid s'est incliné 2 à 0 face au Shakhtar Donetsk et s'est sérieusement mis en difficultés en Ligue des Champions. Le club de la capitale espagnole jouera sa saison et son avenir européen mercredi prochain face au Borussia Mönchengladbach. Zinedine Zidane, lui, jouera aussi sa tête. Le coach français est sur la sellette. Toutefois, il pourra compter sur ses troupes.

AS révèle qu'une réunion de crise a été organisée ce jeudi matin à Valdebebas une heure avant l'entraînement à l'initiative de Sergio Ramos. Absent, Zizou a notamment été au coeur des discussions. Les cadres dont Ramos, Marcelo ou encore Modric ont tous assuré leur soutien au coach tricolore. La publication espagnole a aussi dévoilé les coulisses de cette réunion.« Nous sommes à une victoire de passer en Ligue des champions, nous dépendons de nous-mêmes et nous devons tout donner. C'est le Real Madrid, messieurs. ensemble, nous sommes sortis de pire», aurait déclaré Sergio Ramos. Modric aurait aussi pris la parole : «nous devons être unis et gagner les prochains matches. Nous pouvons le faire.» L'union sacrée a été décrétée au sein de l'écurie madrilène. Le président Florentino Pérez doit également discuter avec les joueurs dans la semaine histoire d'en remettre une couche avant un match capital.