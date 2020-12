Le Real Madrid fixe un ultimatum à Zinedine Zidane, Fred prend cher après son expulsion contre le PSG

La presse anglaise s'en prend à Fred

Une victoire qui va valoir cher dans la course à la qualification pour les 8es de finale ! Hier, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer à Old Trafford face à Manchester United (3-1). Une victoire acquise après une très grosse performance collective, un grand Neymar, mais aussi par le manque d'expérience de certains Mancuniens. Comme le milieu de terrain, Fred, par exemple. Le Brésilien, en première période, fut à deux doigts de se faire expulser après un tête contre tête avec Leandro Parades. Carton jaune. Puis un deuxième en seconde période suite à un tacle mal maitrisé. Pour la presse anglaise, il est le principal responsable de la défaite des siens. Pour le Daily Mirror, son attitude a été «honteuse». Le Daily Star parle même de «brute» en une. Enfin, The Guardian fait la comparaison avec un homme qui a brillé hier, Olivier Giroud. «Fred prend rouge et ternit la nuit mancunienne, pendant que Giroud marque 4 fois», écrit le média. Une soirée à oublier pour le Brésilien.

Le Real Madrid fixe un ultimatum à Zidane

La presse se déchaîne depuis mardi soir et la défaite du Real Madrid à Kiev face au Shakhtar Donetsk (0-2). Elle se déchaine contre les joueurs, mais met aussi la pression sur le coach, Zinedine Zidane. Le Français est clairement sur la sellette après ce revers et comme l'indiquent en chœur plusieurs médias espagnols ce matin, le match de la semaine prochaine contre le Borussia Mönchengladbach sera déterminant pour son avenir. Selon Sport, les dirigeants lui ont posé cet «ultimatum». Pour As, c'est désormais «un compte à rebours» qui s'enclenche pour ZZ, qui est bien conscient que le match face aux Allemands sera décisif. Marca compte les jours et estime que c'est dans 9 jours que l'on saura si Zidane reste à la tête du Real ou non. Les noms de Mauricio Pochettino et Raul circulent déjà pour le remplacer. «Zidane, avant l'abîme», écrit El Pais ce matin. Cela n'a jamais été aussi vrai.

750e but pour Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo est entré depuis bien longtemps déjà dans l'Histoire du football. Mais le Portugais veut laisser une empreinte plus grande encore. Hier, lors de la victoire de la Juventus contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions (3-0), la star de la Juve a inscrit le deuxième but des siens et par la même occasion son 750e but en carrière ! Oui, oui, 750 buts depuis ses débuts professionnels au Sporting. De quoi se rendre compte de la trace que va laisser CR7 dans le foot mondial. Ronaldo a encore faim et le prouve de semaine en semaine. La Juventus est qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, et si les coachs le veulent bien, le Portugais pourrait retrouver son meilleur adversaire, Lionel Messi, la semaine prochaine lors d'une rencontre face au Barça. Un duel que l'on espère voir sur la pelouse du Camp Nou.