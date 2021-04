Metz - PSG : les notes du match

Quatre jours avant la réception de Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Saint-Symphorien pour y affronter Metz, un match ô combien important dans la folle course au titre de cet exercice 2020-2021 en Ligue 1, comptant pour la 34ème journée de championnat. Avec, au coup d'envoi, un point de retard sur le leader, le LOSC, et avant une rencontre entre deux concurrents directs dimanche (21h) entre Lyon et Lille, les hommes de Mauricio Pochettino avaient l'opportunité de s'asseoir au moins provisoirement sur le trône de la Ligue 1 face à une équipe de Metz n'ayant plus grand-chose à jouer cette saison. Pour obtenir les trois points, l'entraîneur du club francilien misait sur un 4-3-3 en alignant Kimpembe, Verratti, Mbappé ou encore Neymar, tout en reposant plusieurs cadres (Di Maria, Gueye, Icardi, Kean). Frédéric Antonetti décidait lui de faire confiance à une équipe organisée en 3-5-2 composée de Boye, Maïga, le jeune Sarr, Boulaya ou encore Leya Iseka aux avant-postes.

Le PSG ne mettait pas longtemps à matérialiser ses ambitions sur le rectangle vert : parfaitement lancé en profondeur par Ander Herrera, Kylian Mbappé prenait la défense de vitesse et trompait un Alexandre Oukidja impuissant avec l'aide du poteau droit pour ouvrir le score (0-1, 5e), inscrivant au passage son 24ème but de la saison en Ligue 1 et confirmant son statut de meilleur buteur du championnat. Le danger se rapprochait de la cage du portier messin mais Neymar manquait de justesse sur coup franc (16e) puis dans la surface (17e). Metz peinait de son côté à se montrer dangereux dans une première période dominée au petit trot par le Paris SG et ne décochait son premier tir qu'à la 29e minute, deux minutes après une nouvelle occasion d'un Mbappé bien servi par Sarabia et repris de justesse dans la surface. Les joueurs de Mauricio Pochettino géraient tranquillement cette fin de première période et revenaient au vestiaire avec un court avantage.

Mbappé taille patron

La voix de Frédéric Antonetti devait raisonner dans les couloirs de Saint-Symphorien à la mi-temps, car, après la pause, le FC Metz remettait directement les compteurs à zéro grâce à une réalisation de la tête de Centonze, trouvé par Boulaya dans la surface parisienne et oublié par Kurzawa (1-1, 46e). De quoi réveiller les Grenats. Sur un ballon mal renvoyé par Kurzawa, encore lui, Sarr obligeait Navas à intervenir pour sauver les siens (53e). Face à ce temps fort messin, Kylian Mbappé décidait de prendre les choses en main et, sur une mauvaise passe de Centonze, envoyait un missile terminant sa course au fond des filets d'Oukidja pour redonner l'avantage au PSG (1-2, 59e).

Le club de la capitale, après avoir refroidi les ardeurs messines, tentait de faire le break et de se mettre définitivement à l'abri, mais ni Di Maria (75e), ni Bakker (76e), ni Florenzi (79e), ni Mbappé (81e, 85e) n'y parvenaient, dans un premier temps, alors qu'Herrera trouvait lui la barre d'Oukidja (82e). En fin de rencontre, le FC Metz ne semblait pas disposer des armes nécessaires pour rentrer à la maison avec au moins un point, et Verratti obtenait un penalty transformé d'une panenka par l'entrant Icardi (1-3, 89e), afin de sceller la victoire du PSG à Metz. Mission accomplie pour les demi-finalistes de la Ligue des Champions (1ers, 72 points), qui mettent la pression sur Lille, Lyon et Monaco en s'emparant de la première place de la Ligue 1. Mauricio Pochettino peut tout de même se faire du souci, Kylian Mbappé, qui compte désormais 25 buts en Ligue 1, étant sorti en fin de match, après un coup reçu au genou. Le FC Metz (10ème, 43 points) enchaîne de son côté un sixième match sans victoire et se dirige vers une fin de saison pénible.

L'homme du match : Mbappé (8) : le numéro 7 du PSG a une nouvelle fois endossé le costume de héros à Metz. Et il n'a pas perdu de temps. Sublimement lancé par Herrera, Mbappé ne se fait pas fait prier pour ajuster Oukidja et ouvrir le score dans cette partie (5e). Sans oublier ses tâches défensives, en grattant quelques ballons, il a constamment apporté du danger et a beaucoup pesé sur la défense adverse. Même si dos au but, il a plutôt bien été muselé par les Messins, tout comme sur ce cafouillage dans la surface adverse (25e). Globalement, le champion du monde français était présent dans tous les bons coups offensifs des siens. Visiblement en colère d'avoir reçu un avertissement (58e), Mbappé profite d'ailleurs d'une erreur de Centonze pour fusiller Oukidja et redonner l'avantage à son équipe (59e). Après avoir raté de peu le triplé (81e, 85e), l'ex-joueur de l'AS Monaco est directement rentré au vestiaire après une alerte au genou, remplacé par Draxler (87e), qui n'a pas eu l'occasion de se montrer.

Metz

Oukidja (3) : le gardien international algérien concède un but dans les premières minutes du match. Sur l’ouverture du score de Mbappé (5e), le portier de Metz est battu et dépassé par la vitesse d’exécution de l’attaquant parisien. Malgré un superbe sauvetage devant Paredes où il sauve un but (55e), il se troue complètement sur le deuxième but de Mbappé (59e) alors que la frappe de l’international français était sur lui. Malgré la puissance de cette dernière, il aurait surement pu faire mieux. Il est battu par Icardi sur penalty, qui s’offre même une jolie panenka (89e). Match compliqué pour l’intéressé.

Centonze (6) : sûrement le joueur messin le plus intéressant ce soir, comme son compère latéral Delaine. Le numéro 18 a montré de très belles choses défensivement avec beaucoup de concentration et de bonnes interventions dans la surface (43e) mais aussi et surtout beaucoup d’activité offensivement avec des courses à haute intensité en contre. Il a beaucoup tenté notamment avec des centres (19e, 22e, 29e) et même des frappes lorsqu’il a été présent dans la surface à l’image de cette tentative cadrée mais pas assez inquiétante (28e). En seconde période, ses efforts sont récompensés avec ce but égalisateur de la tête dans la surface (46e).

Boye (4) : le capitaine messin commence difficilement le match en commentant une erreur sur sa ligne. Positionné un peu trop bas, il permet à Mbappé de ne pas être hors-jeu sur l’ouverture du score (5e). Mauvaise lecture du jeu qui ne pardonne pas. Il aurait même pu enfoncer son équipe en provoquant un penalty sur une action litigieuse sur Mbappé en première période (37e). C’est mieux en seconde période avec un total de 7 dégagements, 2 interceptions, un tir bloqué.

Bronn (3,5) : En première période il est plutôt à l’aise et concentré notamment face à Mbappe en un-contre-un (9e, 24e) hormis sur l’ouverture du score. Placé à la droite de la défense axiale, il a souvent eu à faire à l’attaquant français du PSG et a été plus dans le dur en seconde période notamment dans les airs. En fin de match, il provoque même un penalty obtenu par Verratti et transformé par Icardi (89e).

Kouyaté (4) : peut-être le défenseur le plus serein et le plus solide aujourd’hui. le Malien était positionné dans l’axe de la défense à 3 cet après-midi. Il a réalisé un match plutôt correct malgré quelques erreurs dans la lecture du jeu notamment. Avec 3 dégagements, 2 tacles, une interception, et plusieurs duels remportés, il a été utile et plutôt solide dans cette rencontre compliquée face au cador du championnat.

Delaine (5) : match intéressant de la part du latéral gauche qui a eu une grosse activité lui aussi dans son couloir. En phase défensive il s’est souvent positionné dans l’axe pour apporter du soutien à la charnière. Offensivement, comme Centonze, il a été l’un des dangers des Grenats notamment en contre avec des centres (29e, 30e) pas toujours très précis tout de même. En première période, l’équipe de Frédéric Antonetti s’est rarement présentée dans la surface mais lui a tenté d’apporter son soutien à Leya Iseka.

Angban (3,5) : prestation mi-figue mi-raisin ce soir pour l’ancien joueur de Chelsea. Malgré de belles choses offensivement (100% de réussite sur les passes en profondeurs) il a été un peu trop brouillon (0 dribble réussi). Défensvivement il n’a pas été assez impactant (2 duels remportés sur 8 disputés) et son habituel abattage à la récupération n’était pas assez visible aujourd’hui. Remplacé par N’Doram (67e).

Maïga (4) : lui a été plus en réussite que son compatriote ivoirien précédemment cité. Il a été très généreux à la récupération et aussi dans le pressing qui a été parfois très utile pour amorcer des contres à l’image de ce ballon chipé à Mbappé qui a engendré une action de but (19e). Il a beaucoup proposé notamment avec des ballons en profondeurs précis (5 réussis sur 8 tentés) et avec des dribbles bien sentis (2 réussis sur 3 tentés). Il a même délivré une passe clé dans le match malgré son rôle plutôt défensif. Remplacé par Vagner (87e).

Sarr (3,5) : la pépite du centre de formation, qui se révèle cette saison, a eu du mal en première période et n’a pas réussi à être assez tranchant. En seconde période il monte en puissance et s’essaye à deux reprises face à Navas, dont un tir cadré. Outre les frappes, il a crée quelques occasions (une passe clé) et trouvé quelques solutions dans la profondeur (3 passes en profondeurs réussies sur 4 tentées). Il a eu un peu plus de mal dans les duels également (5 remportés sur 13, un dribble réussi sur 4) et il n’a clairement pas été dans ses standards habituels.

Boulaya (5) : première période compliquée pour le numéro 10, à l’image de son équipe. Avec 24 ballons touchés et 31% de possession pour Metz dans les 45 premières minutes, difficile de peser dans la rencontre. Il a également été bien muselé par le milieu de terrain parisien (0 dribble réussi sur 3 tentés). Dès le début de la seconde période il s’illustre avec ce centre pour Centonze, transformé en passe décisive pour le latéral buteur (46e). Superbe transversale depuis le côté gauche, une passe lumineuse. Match tout en générosité comme sur ce retour défensif où il sauve ses coéquipiers d’un troisième but de Mbappé alors qu’Oukidja était battu et que le ballon allait franchir la ligne (80e). Remplacé par Yade (87e).

Leya Iseka (4) : le jeune avant-centre belge a vécu une première période compliquée. Seul attaquant au coup d’envoi, il a trop souvent été esseulé en phase offensive. Il a dû décrocher pour pouvoir toucher des ballons à l’image de cette récupération (17e) où il a montré de la combativité avec son pressing. Il s’est essayé dans la surface en première période (40e), mais sa frappe a été contrée par la défense la défense parisienne alors qu’il était seul face à 4. En seconde période il ne tente pas sa chance et ne pèse pas sur ses rares occasions. Remplacé par Niane (67e).

