Tottenham : les premiers mots de Pierre-Emile Höjbjerg

Recruté 16,6 M€ par Tottenham aux Saints de Southampton, avec qui il a disputé pas moins de 33 maches de Premier League cette saison, l’ancien joueur du Bayern Munich, Pierre-Emile Höjbjerg a tenu à s’exprimer quant à sa venue chez les Spurs et ce qu’il pourrait apporter à l'équipe. Ce dernier l'a fait au travers d’un communiqué officiel publié par les Spurs. «Je suis très fier, très heureux, je suis aussi très excité d’être ici, je veux juste y aller, rencontrer tout le monde et jouer au football» a-t-il annoncé tout heureux avant d’évoquer ses intentions.

«J’aime apporter de l’énergie, j’aime apporter des victoires. J’espère juste que vous me comprenez à 100%. J’adore être le meilleur joueur possible de l’équipe et j’aime rendre les gens meilleurs, et je pense qu’il est important de savoir quel est votre rôle, contre qui vous jouez et ce qui est exigé de toi. Beaucoup de petits détails qui entrent tous dans une seule chose importante. Je pense qu'il y a un avenir fantastique pour le club et, espérons-le, pour moi aussi. »