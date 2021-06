Juventus : les agents d'Arthur veulent le PSG

Parmi, les secteurs de jeu que le Paris Saint-germain à renforcer cet été, le milieu de terrain fait figure de priorité. Le mois dernier, le Rennais Eduardo Camavinga était annoncé en partance pour la capitale. Lié au SRFC jusqu’en 2022, ce dernier n’aurait pas envie de prolonger et pousserait pour rejoindre les Rouge-et-Bleu.

Cependant, le Corriere dello Sport nous apprend qu’il existe une nouvelle piste et qu’elle mène au Brésilien de la Juventus, Arthur Melo (24 ans). Recruté par la Vieille Dame il y a an dans le cadre d’un chassé-croisé avec Miralem Panic très commenté, l’ancien joueur du Barça (22 matches de Serie A, 1 but) fait partie des joueurs transférables. Ses agents voudraient le voir atterrir au PSG, mais pas sûr que Paris veuille miser gros sur lui.