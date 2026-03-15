Côte d’Ivoire, Nice : Elye Wahi est en train de couper le souffle à tout le monde

Depuis janvier, le surplace de Nice au classement ne dit pas tout de l’impact d’Elye Wahi sur ses résultats. Les Aiglons sont toujours 14es de Ligue 1, mais sans leur attaquant auteur de 4 buts en 7 matchs, rien ne garantit qu’ils ne seraient pas plus bas. Pourtant, bien malin celui qui aurait pu prédire une telle réussite à l’ex-Marseillais, arrivé dans un Nice en crise alors qu’il était lui-même en situation d’échec à Francfort.

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Après la victoire face à Angers parachevée par un lob de 30 mètres de Wahi (90+6e, 0-2) hier soir, Claude Puel tenait des mots forts à l’égard de son protégé : «on a une relation particulière. je pense qu’il a besoin qu’on l’aime, tout simplement. Bien qu’on soit dans la difficulté, il a trouvé ici à Nice un cadre pour s’exprimer. Son entrée a fait la différence. Ç’a été le Monsieur Plus. (…) C’est bien pour lui, parce qu’il a tellement de qualités. En plus, on a sa meilleure version. Il a trouvé des objectifs d’ici à la fin de saison. Peut-être avec une équipe nationale, peut-être avec un nouveau club, peut-être avec nous», souriait le coach de 64 ans, alors que Nice avait lourdement payé l’absence de son joueur depuis un mois.

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Il pourrait affronter les Bleus en juin

On peut effectivement entendre son envie de voir plus loin avec Wahi, comme on peut comprendre qu’Emerse Faé soit désormais ouvert à l’idée de le convoquer, à trois mois de la Coupe du Monde. Réticent à l’idée d’intégrer un joueur qui avait longtemps hésité au départ, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a finalement accepté de l’écouter ces dernières semaines. D’après Sport News Africa, il serait même fort probable de voir Wahi retenu pour les deux rencontres amicales des Ivoiriens face à la Corée du Sud et l’Écosse ce mois-ci.

S’il est capable de faire gagner des matchs ou des points à son pays, comme il l’a déjà montré avec Nice face à Brest, Strasbourg ou Angers hier, son apport sera certainement le bienvenu, lui qui a déjà entamé les démarches pour changer de nationalité. À ce rythme, le joueur de 23 ans pourrait même rencontrer l’équipe de France au mois de juin puisque les Bleus défieront les Elephants à la Beaujoire. Avec Wahi en pointe ? On ne s’avancera pas autant, mais Guessand, Zaha, Krasso et compagnie sont au moins prévenus : un éléphanteau pointe le bout de sa trompe, et il arrive avec des rêves de géants.