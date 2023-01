L’après-Mondial est très dur pour le Real Madrid !

La suite après cette publicité

C’est un début d’année 2023 un peu morose que connaissent les supporters du Real Madrid. Bien entendu, on est encore loin d’une situation de crise totale, et il est encore bien trop tôt pour céder à la panique. Mais il y a certains signes qui ne trompent pas. Face au FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti ont été dépassés de partout : tactiquement, physiquement, individuellement, collectivement… Clairement, les fans et les médias madrilènes sont très inquiets après ce match, et beaucoup se posent de plus en plus de questions sur la suite de la saison.

Certains se demanderont si ce n’est pas un simple accident de parcours, dans un match où il ne faut pas se rater certes, et si les réactions ne sont pas un peu disproportionnées. Pas vraiment pourrait-on dire. Il faut dire que cette tendance négative et ces inquiétudes sont présentes depuis le retour du Real Madrid à la compétition, et que cette défaite lors du Clasico n’a été que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Dès le retour du Mondial, le Real Madrid s’était déplacé à Valladolid. Les Merengues s’étaient imposés certes, mais n’avaient pas brillé, et avaient dû attendre que leur rival se retrouve à dix pour marquer deux buts dans les dix dernières minutes et s’imposer. Vint ensuite cette petite victoire 1-0 en Coupe face à Cacereno, club amateur, puis la défaite face à Villarreal (2-1).

Personne n’est en forme !

En demies de Supercoupe, ce fut laborieux, et il a fallu aller jusqu’aux tirs au but pour venir à bout d’une équipe de Valence pourtant pas flamboyante en ce moment. Puis, la défaite d’hier. Cinq rencontres pendant laquelle on a pu voir de nombreux soucis, sur le plan collectif d’abord. Déjà loin d’être sereine avant le Mondial, la défense semble être encore plus éparpillée qu’avant ce tournoi au Qatar, comme si les quelques automatismes créés en première partie de saison avaient disparu. David Alaba semble particulièrement mal en point en ce moment, et que dire d’Antonio Rüdiger… Si Courtois n’était pas là, les Merengues auraient pu connaître de véritables déconvenues…

Avec le ballon, l’équipe semble aussi sans idées. Luka Modric est clairement fatigué et en méforme, pendant que Kroos, qui n’est pourtant pas allé au Mondial, a aussi du mal. Camavinga et Tchouaméni ont eux aussi du mal, alors que Valverde est méconnaissable, dans le mauvais sens du terme. Devant, Vinicius Junior retombe dans ses travers et montre son pire visage depuis longtemps, et Karim Benzema est aussi un peu à la peine. Un panorama assez inquiétant, alors que les grosses échéances vont arriver très vite…