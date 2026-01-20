Menu Rechercher
Benoît Tavenot remplace Stéphane Le Mignan à la tête du FC Metz

Par Maxime Barbaud
Benoît Tavenot, l'entraineur de Bastia @Maxppp

Sans victoire en championnat depuis 6 matchs et bon dernier au classement avec deux points de retard sur Nantes, le barragiste, et surtout six sur Nice, premier non relégable, le FC Metz a appuyé sur le bouton. Stéphane Le Mignan n’est plus l’entraîneur. Il est remplacé par Benoît Tavenot.

FC Metz ☨
🔀 Le FC Metz annonce un changement d’entraîneur.

𝗦𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗲 𝗟𝗲 𝗠𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻 est déchargé de ses fonctions, 𝗕𝗲𝗻𝗼𝗶̂𝘁 𝗧𝗮𝘃𝗲𝗻𝗼𝘁 est nommé à la tête du groupe pro 🆕
Les Grenats ont officialisé la nouvelle. Ancien adjoint de Frédéric Antonetti à Strasbourg, le technicien de 49 ans s’apprête à vivre sa première expérience sur un banc à ce niveau-là. Auparavant, le Parisien a dirigé Borgo, Dijon en National et Bastia en Ligue 2. Sa mission de sauvetage ne s’annonce pas simple.

Pub. le - MAJ le
