Benoît Tavenot remplace Stéphane Le Mignan à la tête du FC Metz

Sans victoire en championnat depuis 6 matchs et bon dernier au classement avec deux points de retard sur Nantes, le barragiste, et surtout six sur Nice, premier non relégable, le FC Metz a appuyé sur le bouton. Stéphane Le Mignan n’est plus l’entraîneur. Il est remplacé par Benoît Tavenot.

Les Grenats ont officialisé la nouvelle. Ancien adjoint de Frédéric Antonetti à Strasbourg, le technicien de 49 ans s’apprête à vivre sa première expérience sur un banc à ce niveau-là. Auparavant, le Parisien a dirigé Borgo, Dijon en National et Bastia en Ligue 2. Sa mission de sauvetage ne s’annonce pas simple.