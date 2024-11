Barça, Pays-Bas : les confessions de Frenkie de Jong sur ses blessures

Frenkie de Jong n’a pas vécu la meilleure année. Le joueur du FC Barcelone a longtemps été freiné par les blessures et a manqué plusieurs mois de compétition avec les Blaugranas. Ses pépins physiques lui ont également fait manquer l’Euro avec les Pays-Bas. De retour en sélection, 14 mois après, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’est confié dans un long entretien pour Voetbal International sur ces mois compliqués.

« Je passe beaucoup de temps sur ma cheville. Maintenant, je dois m’en occuper beaucoup plus. Avant, je ne pensais même pas à ma cheville avant les compétitions, maintenant, je la soigne avant les entraînements et les compétitions. Je dois mettre de la glace, je dois faire des préparations supplémentaires pour l’entraînement… Je me souviens de ce moment (sa blessure à la cheville contre le Real, le 21 avril dernier). J’étais pressé de jouer les matches contre le Real Madrid et le PSG. Je n’étais pas rétabli à 100 % et je n’étais donc pas confiant au moment d’aborder le match. J’ai eu quelques doutes. Bien sûr, je ferai les choses différemment aujourd’hui (…), a indiqué l’homme aux 220 matchs disputés avec le Barça, qui a pu compter sur le soutien de ses proches. Je n’ai jamais eu le sentiment que je devais arrêter de jouer au football. C’était assez difficile, mais j’ai reçu beaucoup de soutien. De ma femme, de mon fils, de ma famille et de mes amis. De temps en temps, vous en parlez en détail avec quelqu’un et le soutien des gens qui vous entourent est très agréable. »