Le Bayern Munich met la main sur Sabitzer !

Nouveau coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann n'a pas pu compter sur un mercato très animé du club bavarois. Ainsi, Dayot Upamecano (Leipzig), Omar Richards (Reading) et Sven Ulreich (Hambourg) ont rejoint le navire munichois durant l'été. Voulant toutefois faire venir un joueur pour renforcer le milieu de terrain, le technicien allemand avait ciblé Marcel Sabitzer (27 ans), un joueur qu'il a fait grandir quand il était entraîneur du RB Leipzig.

D'abord ailier, l'Autrichien a muté sous les ordres de Julian Nagelsmann afin d'occuper une position plus centrale. Polyvalent, le natif de Graz n'avait plus qu'un an de contrat avec le RB Leipzig et ne voulait pas prolonger. Ne comptant pas perdre un joueur clef gratuitement dans un an, le club saxon était ouvert aux discussions. Celles-ci ont donc eu lieu avec le Bayern Munich et elles ont pris du temps.

Julian Nagelsmann retrouve son homme clef

Finalement, le Bayern Munich a formulé une dernière offre avoisinant les 15 millions d'euros afin de s'adjuger les services de Marcel Sabitzer. Un joli chèque pour le RB Leipzig et une recrue à moindre coup pour le Rekordmeister qui va pouvoir compter sur un joueur capable de concurrencer aussi bien Thomas Müller que Leon Goretzka et Joshua Kimmich un cran plus bas. Devenu depuis quelques saisons une référence en Bundesliga à son poste et se faisant connaître dans les compétitions européennes, Marcel Sabitzer franchit un nouveau cap.

Fier d'annoncer ce transfert, le club bavarois a publié une vidéo pour annoncer la venue de l'Autrichien ainsi qu'un communiqué : «le FC Bayern a recruté l'international autrichien Marcel Sabitzer. Le joueur de 27 ans vient du RB Leipzig, où il est déjà sous les ordres de l'entraîneur Julian Nagelsmanna. Sabitzer reçoit un contrat jusqu'en 2025. Le joueur offensif jouera pour les champions d'Allemagne avec le numéro 18.» Marcel Sabitzer a donc signé quatre ans avec le Rekordmeister soit jusqu'en juin 2025.