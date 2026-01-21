OM : la première sortie forte d’Ethan Nwaneri

Ce mercredi, les amoureux de l’Olympique de Marseille ne savent pas où donner de la tête. Ce soir, ils supporteront leur club de cœur en C1 face à Liverpool. Dans l’après-midi, certains d’entre eux sont venus accueillir Quinten Timber. Quelques heures plus tard, c’est Ethan Nwaneri qui est arrivé dans la cité phocéenne.

Prêté sans option d’achat par Arsenal, le joueur de 18 ans a livré ses premières impressions aux médias locaux. «L’Olympique de Marseille ? C’est l’un des meilleurs clubs du monde, avec de très grands supporters. William Saliba m’a dit que c’est l’un des meilleurs clubs du monde (…) Roberto De Zerbi est l’un des meilleurs coachs du monde.» Sous ses ordres, il va pouvoir poursuivre sa progression les prochains mois.