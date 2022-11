Uruguay : Edinson Cavani incertain pour la Coupe du monde

Déjà absent dimanche dernier pour le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad avec son club de Valence, Edinson Cavani (35 ans) n'est pas assuré de disputer le Mondial. Son entraîneur Gennaro Gattuso s'est exprimé sur la blessure de son attaquant uruguayen aux 133 sélections. « Sa cheville est maintenant très enflée, il souffre beaucoup. Avec notre équipe médicale, nous n'avons pas parlé de savoir s'il pouvait manquer la Coupe du monde ou non », rapporte la journaliste Luciana Rubinska.

Ce serait un gros coup dur pour l'Albiceleste et l'homme qui a marqué 58 buts pour elle. L'Uruguay sera dans un groupe H relevé avec le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud. De plus, il commençait à trouver ses marques en Liga avec quatre buts au mois d'octobre en trois matchs, avant de se blesser contre le FC Barcelone, il y a une dizaine de jours.