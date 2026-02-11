Menu Rechercher
PL : Manchester City écrase Fulham, Aston Villa s’impose sur le fil contre Brighton

Par Allan Brevi
Erling Haaland avec Manchester City @Maxppp
terminé - 20:40 Crystal Palace 2 Burnley 3
terminé - 20:30 Aston Villa 1 Brighton 0
terminé - 20:30 Nottingham 0 Wolverhampton 0
terminé - 20:30 Man City 3 Fulham 0

Après son match renversant face à Liverpool (1-2) il y a quelques jours, Manchester City devait impérativement s’imposer ce soir contre Fulham pour continuer à creuser l’écart avec Aston Villa. Les Citizens ont parfaitement rempli leur mission, avec une première mi-temps impressionnante. Privé de Rayan Cherki, laissé sur le banc, le club entraîné par Pep Guardiola a rapidement pris le contrôle du jeu et a inscrit 3 buts en seulement 15 minutes. L’excellente recrue Semenyo a ouvert le score à la 24e minute avant de se muer en passeur, offrant un bon ballon à O’Reilly, qui n’a eu aucun mal à conclure du pied gauche à la 30e minute pour porter le score à 2-0. Quelques minutes plus tard, l’inarrêtable Erling Haaland est venu inscrire le troisième but, scellant pratiquement le sort de la rencontre. En seconde période, Manchester City a parfaitement géré son avance, maîtrisant le tempo et ne laissant aucune opportunité à son adversaire. Avec cette victoire, les Citizens confirment leur forme et restent solidement installés à la deuxième place du championnat,, provisoirement à 3 points des Gunners.

De son côté, un Aston Villa malade, sorti d’un match nul et d’une défaite, devait se racheter face à Brighton. Les hommes d’Unai Emery n’ont pas réussi à prendre l’ascendant malgré une légère domination dans la possession, face à un Brighton solide défensivement, et n’étaient toujours pas parvenus à ouvrir le score avant que Mings ne vienne offrir la victoire aux Villans à la 86e minute d’une tête sur un service de Leon Bailey. Avec ce succès, Aston Villa reste troisième et revient à seulement 3 points de Manchester City. Dans le même temps, un match totalement fou s’est déroulé entre Crystal Palace et Burnley. Larsen avait rapidement donné l’avantage à Palace avec un doublé à la 17e et à la 33e minute, mais avant la pause, Burnley est revenu à 2-2 grâce à deux buts inscrits en seulement quatre minutes par Hannibal et Anthony. Pire encore pour les locaux, Lerma a marqué contre son camp, offrant l’avantage aux visiteurs (2-3, 47e), Palace n’a ensuite jamais réussi à inverser la tendance. Burnley réalise une belle opération, mais reste avant-dernier, tandis que Palace se contente de la 14e position. Enfin, Nottingham Forest et Wolverhampton se sont eux quittés sur un score vierge, un timide 0-0, sans que l’une ou l’autre équipe ne parvienne à prendre le dessus.

