Chelsea est prêt à de nouvelles folies pour régaler Thomas Tuchel cet été !

La suite après cette publicité

L'été dernier, les Blues avaient dépensé sans compter. Cinq renforts étaient venus compléter l'effectif pléthorique de Frank Lampard : Kai Havertz (80 M€), Timo Werner (53 M€), Ben Chilwell (50,2 M€), Hakim Ziyech (40 M€) et Édouard Mendy (24 M€) avaient rallié la capitale anglaise. Malgré de nouvelles armes offensives pour pallier le départ d'Eden Hazard l'été précédent, longtemps, Chelsea a déçu cette saison. Et finalement, le couperet est tombé en janvier : l'inexpérimenté Frank Lampard a été remercié et Thomas Tuchel l'a remplacé.

Nommé le 26 janvier dernier, le technicien allemand restait sur une fin d'expérience mitigée au Paris Saint-Germain. À Chelsea, Tuchel a retrouvé la joie de vivre. En 26 matches à la tête des Blues, il a remporté 17 victoires, pour 6 matches nuls et seulement 3 défaites. Bien parti pour terminer la saison de Premier League dans le quatuor de tête, Chelsea disputera demain la finale de la FA Cup contre Leicester, et le 29 mai prochain celle de la Ligue des champions, contre Manchester City. De quoi satisfaire le président du club, Roman Abramovich.

Roman Abramovich veut faire un chèque démentiel à Thomas Tuchel

Selon le Sun, le patron de Chelsea souhaite, pour contenter Thomas Tuchel, injecter 150 millions de livres (175 M€) dans le prochain mercato estival. Avec comme principales cibles : Erling Haaland et Romelu Lukaku ! La priorité absolue étant un attaquant tueur devant le but. C'est avec ce nouvel atout offensif que Chelsea espère pouvoir tenir tête à Manchester City dans la course au titre. Sacrés cette saison, les Citizens comptent 16 points d'avance sur les Blues (4es), à deux journées de la fin. L'an prochain, les propriétaires russes ne souhaitent pas voir le club londonien ainsi distancé.

"Ravi" du travail de Tuchel depuis son arrivée dans l'ouest de Londres, le conseil d'administration de Chelsea est donc prêt à libérer des fonds pour améliorer l'équipe. Le secteur offensif étant la priorité. Les seconds couteaux, Olivier Giroud et Tammy Abraham, devraient quitter le club. Arrivé de Leipzig où il enfilait les buts comme des perles, Timo Werner n'a inscrit que 12 buts en 48 apparitions et semble en manque de confiance. Thomas Tuchel a déjà travaillé à son bien être, mais les Blues ont besoin d'un tueur devant.

Chelsea a déjà des pistes

Harry Kane, qui pourrait être réticent à l'idée de quitter Tottenham pour le rival londonien, Romelu Lukaku, sous contrat jusqu'en 2024 à l'Inter et qui lui pourrait hésiter à revenir dans un club où il ne s'est pas imposé (15 matches de 2011 à 2014), et le très demandé Erling Haaland, courtisé par toute l'Europe du football, sont les pistes privilégiées par Chelsea. Autre dossier, celui menant au défenseur central du Bayern Niklas Sule, qui intéresserait Thomas Tuchel. Quoiqu'il en soit, l'été promet d'être agité à Londres. Et pour Thomas Tuchel, les disputes au sujet de la stratégie de transferts adoptée par Leonardo à Paris semblent un lointain souvenir...