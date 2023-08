Mercato : Monaco a bouclé l’arrivée de Wilfried Stéphane Singo !

L’AS Monaco a démarré la saison sur une belle victoire sur la pelouse de Clermont (2-4). Une bonne nouvelle pour Adi Hutter et pour les supporters de l’AS Monaco encore perturbés par la lourde blessure de Breel Embolo. En coulisse aussi, l’ASM est sur tous les fronts, notamment sur le mercato estival. À deux semaines de son terme, Thiago Scuro est à pied d’oeuvre pour remodeler l’effectif monégasque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le directeur sportif brésilien ne ménage pas ses efforts. Après avoir recruté lundi le milieu de terrain de la Juventus Denis Zakaria pour 20 M€, l’ASM a bouclé le départ de Kevin Volland pour l’Union Berlin ce mardi. Un 15 août très animé sur le Rocher puisque Monaco vient de trouver un accord pour Wilfried Stéphane Singo comme nous vous le révélons en exclusivité.

L’ASM a devancé l’Atalanta Bergame

Ce latéral droit ivoirien de 22 ans est un puissant et physique formé en défense centrale, mais qui a explosé sur l’aile droite en piston. Habitué de jouer dans un système à trois, ce défenseur international ivoirien déniché par le Torino à Denguelé en Côte d’Ivoire dispose d’une belle marge de progression. Doté d’une technique très haut dessus de la moyenne avec une bonne combinaison physique/vitesse, il a brillé avec le club de Turin en tant que piston droit. Pisté par le passé par le Milan qui avait fait plusieurs offres pour lui, Singo avait été bloqué alors par le Torino.

En fin de contrat dans un an, le club italien a finalement décidé de s’en séparer pour récupérer quelques millions d’euros. Selon nos informations, c’est une somme de 10 M€ qui va être déboursée par Monaco pour récupérer ce latéral droit intelligent et explosif. À noter que l’ASM a coiffé au poteau l’Atalanta Bergame qui avait également fait une offre. Enfin, l’arrivée de Singo à Louis II annonce sans doute le départ de Vanderson ou plus logiquement Ruben Aguilar dont le nom revient avec insistance du côté de Montpellier.