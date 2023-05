Newcastle - Arsenal : les compositions officielles

Place au choc de cette 35e journée de Premier League avec Newcastle qui accueille Arsenal à St. James’ Park. Les Magpies sont actuellement 3e du championnat et donc engagés dans la course à la Ligue des champions. Les hommes d’Eddie Howe sont sur une série de trois succès consécutifs et vont tenter de gonfler ce chiffre ce dimanche. De son côté, Arsenal est 2e avec quatre points de retard sur Manchester City, l’objectif des Gunners est de l’emporter et donc de rester au contact des Skyblues dans la course au titre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Newcastle démarrera la rencontre en 4-3-3. Eddie Howe procède à un seul changement par rapport au dernier match des Magpies, Gordon cède sa place à Wilson dans le onze dé départ, Saint-Maximin est lui remplaçant. Chez les Gunners, Mikel Arteta fait lui aussi une seule modification par rapport à la dernière rencontre jouée, c’est Martinelli qui fait son retour en attaque ce qui pousse Trossard sur le banc.

Les compositions

Newcastle : Pope - Trippier ©, Schär, Botman, Burn - Willock, Guimaraes, Joelinton - Murphy, Wilson, Isak.

Arsenal : Ramsdale - White, Kiwior, Gabriel, Zinchenko - Jorginho, Xhaka, Odegaard © - Saka, Jesus, Martinelli.