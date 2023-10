Real Madrid : Endrick va bien récupérer le numéro de 9 de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Recruté à prix d’or par le Real Madrid, Endrick connaît pourtant une saison irrégulière avec Palmeiras (8 buts et 1 passe décisive en 42 matches toutes compétitions confondues). Une situation qui ne semble pas inquiéter la Casa Blanca, toujours aussi confiante quant au potentiel du jeune crack brésilien de 17 ans. Dans son édition du jour AS indique, à ce titre, que les dirigeants madrilènes seraient toujours enclin à lui laisser le numéro 9, laissé vacant par Benzema, et ce malgré l’arrivée de Joselu lors du dernier mercato estival.

Dans ce dossier, le média espagnol tente, par ailleurs, d’expliquer l’actuelle baisse de régime d’Endrick, précisant que le Real Madrid justifie cela par un manque d’opportunités. Pour rappel, le Brésilien n’a été titularisé qu’à 19 reprises en 2023 et a souvent vu son entraîneur Abel Ferreira lui préférer Rony (28 ans). Un choix qui peut sembler étrange puisque Madrid devra payer 2,5 millions d’euros de plus à Palmeiras pour chaque série de cinq buts marqués par Endrick avant de traverser l’Atlantique. Avec actuellement 8 buts au compteur, le natif de Taguatinga est donc à deux longueurs des 10 réalisations, soit 5 millions d’euros à sortir pour les Merengues…