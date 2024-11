Un joueur du Real Madrid a totalement disparu de la circulation !

Le Real Madrid est touché par une avalanche de blessures en ce moment. Le secteur défensif de Carlo Ancelotti a été particulièrement frappé, avec un Éder Militão dont la saison est terminée, alors qu’il n’y a toujours pas de nouvelles de David Alaba. Dani Carvajal est aussi out pour la saison, alors que son remplaçant Lucas Vazquez va aussi manquer plusieurs semaines de compétition. Aujourd’hui, Carlo Ancelotti n’a aucun latéral droit de métier dans l’effectif, et n’a, en la personne d’Antonio Rüdiger, qu’un seul défenseur central de disponible.

Enfin, ce n’est pas totalement vrai. En plus de l’Allemand, le coach italien a un autre défenseur central à disposition : Jesus Vallejo. Annoncé comme le futur grand défenseur central espagnol à une époque pas si lointaine, il n’a joué que 10 minutes cette saison, entrant en jeu lors d’un match face à Alavés en début de saison. Depuis, plus rien, et Ancelotti préfère utiliser des joueurs comme Aurélien Tchouameni qui ne sont pas des défenseurs de métier plutôt que de faire confiance à l’Espagnol de 27 ans. Raúl Asencio - qui fait toujours partie du Real Madrid Castilla pour l’instant - lui est aussi passé devant récemment.

Aucune chance pour lui

Une mise au placard qui ne date d’ailleurs pas que de cette saison, puisque sur l’exercice 2023/2024, il avait à peine dépassé les 100 minutes de présence sur la pelouse. Et forcément, c’est une situation très compliquée pour le principal concerné. Selon la presse madrilène, comme Relevo, le joueur a mal pris de passer derrière Asencio. Il continue de travailler à fond pour espérer avoir une chance, et il est présenté comme un modèle de professionnalisme. C’est lui qui arrive en premier à l’entraînement, et il s’entraîne aussi sur ses jours de repos.

Suffisant pour espérer convaincre Carletto et son staff ? Toujours pas. Les médias ibériques indiquent que l’avis du tacticien transalpin et de ses adjoints est formel : Vallejo n’a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Il a beau s’obstiner et travailler, tout laisse penser qu’il n’aura pas de nouvelle opportunité. Plutôt apprécié dans le vestiaire merengue, Vallejo va donc devoir continuer de prendre son mal en patience et se faire à l’évidence qu’il n’a aucun avenir à Madrid…