Une légende de l’OM défend le tifo Redouane Bougheraba

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2 à 0 à l’Orange Vélodrome face au PSG. Outre la défaite, les dirigeants phocéens, dont Pablo Longoria, n’ont pas apprécié le déploiement d’un tifo à l’effigie de l’humoriste Redouane Bougheraba. Ce dernier a été mis à l’honneur avec un message "à jamais le premier". Ce qui fait référence au fait qu’il sera le premier humoriste à se produire dans l’enceinte marseillaise. Mais cette opération commerciale visant à promouvoir son prochain spectacle ne passe pas selon RMC Sport.

La suite après cette publicité

Malgré tout, l’artiste a quelques soutiens dans la communauté olympienne. C’est le cas de Mamadou Niang, qui a publié un message sur X. «Célébrer au stade vélodrome un enfant de Marseille, qui fait rayonner notre ville et notre club partout en France, c’est juste magnifique. Redouane Bougheraba est un des talents marseillais les plus populaires, un des supporters de l’OM les fidèles. Je connais Redouane depuis mon arrivée à l’OM, j’ai rarement connu une personne qui aime l’OM et Marseille comme lui. Le Vélodrome appartient aux supporters, pas au club, ni à aucun dirigeant. Redouane sera à jamais le premier à remplir le Vélodrome en tant qu’humoriste."» L’humoriste appréciera.