Serie A

AC Milan : Adrien Rabiot a constaté un changement chez Rafael Leão

Par Allan Brevi
1 min.
Rafael Leão @Maxppp

Arrivé cet été à l’AC Milan, Adrien Rabiot a rapidement pris la mesure du vestiaire rossonero et n’a pas tardé à livrer son regard sur Rafael Leão. Interrogé par Sky Italia, le milieu français a tenu à souligner l’évolution récente de l’ailier portugais, tant sur le plan de l’attitude que de l’implication collective. Sans remettre en cause son talent, Rabiot insiste sur un changement perceptible depuis le début de la saison, estimant que le déclic se joue avant tout dans la tête du joueur. « Il est indéniable qu’il a du potentiel : il est fort, il l’a prouvé. Mais d’après ce que j’ai constaté à mon arrivée, il a déjà changé. Son attitude sur le terrain est différente, et c’est là que tout commence : il doit maintenir ce cap. »

Pour Rabiot, l’enjeu autour de Rafael Leão dépasse largement la question du talent pur. Le Français évoque un tournant mental déterminant dans la carrière du Portugais, appelé à définir clairement ses ambitions pour franchir un nouveau palier. S’il reconnaît ses qualités évidentes, il estime que la constance et la progression passent par une prise de conscience personnelle. « C’est un joueur de grande qualité, nous le savons bien : il doit continuer à progresser. Ensuite, c’est à lui, mentalement, de définir ses objectifs », a-t-il ajouté.

