Lille - Bordeaux : les compositions probables

Avant le choc du soir entre l'OL et le PSG, Lille peut prendre la tête de la Ligue 1. Pour cela il faudra bonifier le succès acquis la semaine passée contre l'AS Monaco (2-1), en faisant tomber Bordeaux (10e, 19 pts) au stade Pierre-Mauroy. Une mission qui s'effectuera sans Domagoj Bradaric (succession de cartons jaunes), Luiz Araújo, Renato Sanches et Jérémy Pied. Christophe Galtier pourra tout de même compter sur un onze solide, avec les probables titularisations de Reinildo à gauche de la défense et de Zeki Celik à l'opposé.

La suite après cette publicité

Benjamin André devrait lui retrouver son poste au milieu à côté de Xeka, alors que Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba feront office d'ailiers derrière la paire Burak Yilmaz - Jonathan David. En face, Jean-Louis Gasset pourrait relancer Nicolas de Préville et Rémi Oudin, tandis que Mehdi Zerkane et Hatem Ben Arfa pourraient enchaîner. La duo de récupérateur et la base arrière seraient, elles, inchangées par rapport à la victoire face à Brest.