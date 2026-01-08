PSG - OM : les compositions probables

Comme en 2010 et en 2021, le PSG et l’OM se retrouvent pour le Trophée des Champions. Après Radès en Tunisie et Lens durant la période Covid, c’est du côté de Koweït City que les deux meilleurs ennemis du football français se retrouvent. Une délocalisation qui ne fait pas le bonheur de tous, surtout du côté des supporters français des deux clubs, absents pour cet onéreux déplacement. Les locaux eux seront bien présents au Jaber Al-Ahmad International Stadium pour ce Classique pas comme les autres, où Marseille aimerait bien ramener son premier trophée depuis 2012 et la Coupe de la Ligue.

Les Parisiens, champions d’Europe en titre, ne l’entendent pas de cette oreille, d’autant qu’ils seront au quasi complet pour ce choc. Kang-in Lee, Ndjantou, Safonov et Hakimi sont les seuls absents. Pour le reste, Luis Enrique dispose de toutes les forces en présence et pourra compter sur Chevalier dans les buts. En manque de confiance depuis son arrivée à Paris, le gardien sera protégé par une défense à quatre composée de droite à gauche de Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain également, on aura droit à du grand classique.

Dembélé devrait enchaîner

Vitinha serait aligné en pointe basse avec Neves à sa droite et Ruiz à sa gauche pour servir au même trio qui a démarré la finale de Munich il y a six mois. Doué débuterait à droite, Kvaratskhelia à gauche et Dembélé enchaînerait dans l’axe, laissant Barcola sur le banc au coup d’envoi. Cette fois, le PSG sera plus compétitif que lors de la dernière confrontation face à l’OM, en septembre au Vélodrome. Rulli sera bien sûr dans le but marseillais. De Zerbi risque de mettre en place un dispositif en 3-4-3 où Pavard, Balerdi et Medina devraient être titulaires en charnière centrale en l’absence d’Aguerd, à la CAN.

Au milieu de terrain, le coach italien a l’embarras du choix, mais c’est le duo Höjbjerg-Kondogbia qui part avec une longueur d’avance sur O’Riley et Bakola puisque Vermeeren et Nadir sont suspendus pour ce match. Sur les ailes, on devrait retrouver les habituels Weah et Emerson qui auraient davantage un rôle de piston. Enfin en attaque, pas de surprise avec le trio très en vue en 2025, moins en 2026. Greenwood, Aubameyang et Paixao n’ont pas vraiment été à leur avantage lors de la défaite au Vélodrome contre Nantes. Ils seront attendus au tournant. Rendez-vous ce soir à 19h.