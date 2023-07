La mise en vente de Mbappé met en ébullition la presse espagnole, le Juventus va sortir un gros chèque pour une grande star de Ligue 1

Le PSG rend fou les journalistes espagnols

La suite après cette publicité

Ce qui fait surtout les gros titres ce matin, c’est une fois encore le feuilleton Kylian Mbappé. Après la rencontre amicale face au Havre ce vendredi, le club de la capitale a averti le joueur qu’il ne se rendra pas au Japon pour poursuivre la tournée estivale avec ses coéquipiers. Il ne figure pas dans le groupe annoncé par le club de la capitale ce vendredi. Le PSG soupçonne son numéro 7 de s’être mis secrètement d’accord avec le Real Madrid pour partir libre en fin de saison. Pour la presse espagnole, Mbappé est désormais sur la liste des transferts. «Mbappé officiellement en vente», c’est le titre de Marca dans son édition du jour. Pour le journal, tous les chemins mènent le Français vers le Santiago Bernabéu. Les dirigeants du Real savent maintenant que le temps presse et qu’il va falloir passer à l’attaque, sinon le PSG pourrait vendre Mbappé à un autre club, ce qui serait vu comme un terrible échec et une démonstration de faiblesse en Espagne. Selon les informations de The Athletic, les dirigeants prévoient déjà de le vendre pour plus de 100 millions d’euros. Pour le journal AS, cette annonce de la part du club parisien reste une grosse surprise, car il a pris part au premier match amical contre le Havre. Mbappé reste un joueur de classe mondial, c’est difficile de concevoir qu’un club puisse le mettre sur le banc pendant un an. De son côté, Mundo Deportivo affirme que le Real va continuer d’être spectateur du bras de fer opposant Mbappé au PSG. Les Madrilènes préférant attendre qu’il parte libre dans un an, à moins que Paris ne baisse drastiquement son prix.

La Juve fait son mercato au LOSC

La grosse info en Italie concerne Jonathan David, qui est courtisé par un grand club de Serie A : la Juventus. Le Canadien serait la priorité du nouveau directeur sportif. Giuntoli avait réussi à recruter Osimhen quand il était à Naples, il compte une nouvelle fois frapper un gros coup au LOSC comme l’explique Tuttosport. Le club Nordiste ne laissera pas filer son buteur pour moins de 60 millions d’euros.

À lire

LOSC : Samuel Umtiti justifie son refus d’aller en Arabie saoudite

Tuchel sous le charme de Fabinho

Comme on peut le lire dans le Daily Mirror ce matin, l’offre du Bayern pour Harry Kane «stresse» Tottenham. Ce sont les mots du nouveau coach, Ange Postecoglou. Il a admis en conférence de presse qu’il est difficile pour lui de faire une bonne préparation en ne sachant pas à 100% si le buteur vedette des Spurs va rester ou pas, car il devra changer ses plans s’il prend la direction de Munich. En plus, d’après The Times, le Bayern prévoit de faire une troisième offre pour l’attaquant anglais Harry Kane, histoire de mettre encore plus la pression au club anglais. Les Munichois sont très confiants pour ce transfert, le joueur veut jouer en Bavière. Pour être bien complet sur l’actu de l’autre côté de la Manche et du Rhin, selon Sky Sport Germany, le Bayern s’intéresserait à Fabinho si son transfert à Al-Ittihad ne se concrétise pas. Le milieu de terrain brésilien plaît énormément à Thomas Tuchel qui veut en faire un titulaire avec le champion d’Allemagne.