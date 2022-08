Sadio Mané met déjà tout le monde d'accord au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Un premier but, un premier trophée, les premiers éloges. Voici les débuts officiels de Sadio Mané (30 ans) avec le Bayern Munich. Arrivé en Bavière au cours de l'été, celui qui a récemment remporter le trophée du meilleur joueur africain de l'année lors des CAF Awards 2022 n'a pas tardé à se mettre en évidence sous la tunique bavaroise. Déjà buteur sur penalty pour son premier match amical, l’international sénégalais (91 sélections, 33 buts) a remis ça, samedi soir, à l’occasion de son premier match officiel en participant activement à la victoire contre le RB Leipzig (5-3) en Supercoupe d’Allemagne.

Trouvé par Serge Gnabry, l’ancien attaquant de Liverpool a, en effet, inscrit le but du 2-0 à la 31e minute à la conclusion d’un superbe mouvement collectif. Une entrée en matière idéale pour l'enfant de Sedhiou qui aurait même pu inscrire deux nouveaux buts, finalement refusés pour hors-jeu. Actif dans le jeu, le nouveau numéro 17 de la formation bavaroise n'aura donc pas mis beaucoup de temps à faire ses preuves. Pour le plus grand bonheur de Julian Nagelsmann, élogieux à son encontre, à l'issue de la rencontre.

Sadio Mané déjà loué dans le vestiaire bavarois !

«Sadio Mané est simplement un joueur humble, terre-à-terre et exceptionnel qui défend très bien, travaille dur et pousse les garçons dans le vestiaire. Il nous fait extrêmement bien. Il a aussi marqué deux beaux buts, qui étaient malheureusement tous les deux hors-jeu. Il a une qualité exceptionnelle et c’est un gars exceptionnel», a ainsi reconnu le technicien de 35 ans. Sacré meilleur joueur africain de l'année aux CAF Awards, l'ex-buteur du FC Metz avait d'ailleurs, également, reçu les louanges d'Oliver Kahn, son nouveau président au Bayern Munich. «Nous sommes très heureux du prix pour Sadio Mané. Le Bayern Munich n'a jamais eu de footballeur africain de l'année dans ses rangs dans sa longue histoire, ce qui est un honneur particulier pour notre club».

Prêt à tout rafler avec l'ogre bavarois, Sadio Mané transmet ainsi sa culture de la gagne aux plus jeunes. Pour le reste, son intégration dans le vestiaire semble plus que réussie, en témoigne les récents propos de Lucas Hernandez, interrogé par Sport1 : «il nous a beaucoup impressionnés, et pas seulement à l'entraînement. C'est un gars incroyablement humble et sympathique qui s'est très bien intégré à nous en quelques jours. Bien sûr, cela aide que nous parlions autant français dans le vestiaire», a ainsi assuré le défenseur international tricolore de 26 ans. Entre bonheur, complicité, trophée et ambition, l'aventure bavaroise débute de la plus belle des manières pour le roi Sadio.