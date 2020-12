Nantes : les premiers mots de Raymond Domenech

La suite après cette publicité

Sans expérience en club depuis 1993 ou en sélection depuis 2010, Raymond Domenech revient aux affaires. L'entraîneur de 68 ans vient d'être nommé au FC Nantes en remplacement de Christian Gourcuff, licencié au début du mois de décembre. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France aura pour mission de relever les Canaris, qui flirtent avec la zone de relégation. Actuels 16es de Ligue 1, ils ont seulement 3 points d'avance sur Lorient et Dijon, respectivement barragiste et premier relégable. Nommé officiellement ce samedi, Raymond Domenech a communiqué sa première déclaration.

«Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes !» C'est donc un premier grand rendez-vous qui aura lieu avec ce derby. Il ne faudra pas se manquer face au voisin.