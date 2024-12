Chelsea s’offre déjà un premier renfort hivernal

Chelsea n’a pas voulu perdre de temps. Aarón Anselmino (19 ans), prêté à Boca Juniors par le club londonien ne finira pas la saison avec les Xeinezes comme l’indiquent les médias anglais. Le défenseur central argentin a été rappelé par les Blues qui devraient immédiatement l’intégrer au sein de l’effectif d’Enzo Maresca lorsqu’il sera remis de sa blessure aux ischio-jambiers.

La suite après cette publicité

Recruté l’été dernier pour un peu plus de 15 millions d’euros, le défenseur d’1m86 avait été prêté dans la foulée à son club formateur pour qu’il puisse s’aguerrir un peu plus avant de rejoindre la Premier League. Gêné par les blessures, il a cependant manqué une dizaine de matches cette saison et le club londonien a préféré le rapatrier et s’offre donc un premier renfort cet hiver.