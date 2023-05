Serie A : Empoli renverse la Salernitana, la Sampdoria officiellement en Serie B

Fin de la 34ème journée de Serie A ce lundi soir avec deux matchs au programme. Empoli accueillait sur sa pelouse la Salernitana et les joueurs de Paolo Zanetti ont battu leurs visiteurs (2-1) grâce à des réalisations signées Nicolo Cambiaghi (37e) et Francesco Caputo (63e). La réduction du score de Krzysztof Piątek (85e) n’aura pas modifié l’issue du match. Dans l’autre duel du soir, l’Udinese n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge de la Sampdoria (2-0) avec des buts de Roberto Pereyra (9e) et Adam Masina (34e).

Au classement, l’Udinese grimpe à la 9ème position, tandis que la Salernitana perd encore des points avec une 15ème place. Empoli monte à la 14ème marche et la Sampdoria voit sa relégation en Serie B actée avec une triste 20ème place du championnat italien. Ce weekend, les Friouliens iront à Florence pour jouer la Fiorentina, la Sampdoria jouera à domicile contre Empoli. La Salernitana accueillera l’Atalanta lors de la 35ème journée de Serie A.

