Barça : la clause de départ de Lionel Messi est passée

Ses brouilles publiques à répétition avec la direction du FC Barcelone avait relancé le débat sur son avenir en Catalogne. La raison ? L'Argentin dispose une clause dans son contrat lui permettant de quitter librement le Barça à la fin de la saison. Mais très vite, Lionel Messi (32 ans) avait rassuré tout le peuple blaugrana en affirmant qu'il souhaitait encore faire les beaux jours du club culé.

Et aujourd'hui, même si aucun doute n'existait,l'ensemble de la presse espagnole indique que Messi ne pourra plus plier bagage gratuitement. La Pulga avait en effet jusqu'au 31 mai pour prévenir ses dirigeants. Comme rien n'a été fait et que nous sommes le 1er juin, Lionel Messi rempilera donc pour une dix-septième saison sous le maillot du Barça.