Monaco : Faes et Dier absents plusieurs semaines

Par Tom Courel
1 min.
Eric Dier @Maxppp

Désillusion totale pour l’AS Monaco ! Touchés samedi lors du déplacement de l’AS Monaco au Havre (0-0), comptant pour la 19e journée de Ligue 1, Wout Faes (27 ans) et Eric Dier (32 ans) sont désormais tous les deux contraints de s’écarter des terrains pendant plusieurs semaines. En effet, le club monégasque a communiqué sur la nature de leurs deux blessures. Le défenseur central belge souffre d’une entorse externe de moyenne gravité à la cheville gauche. Pour rappel, il venait d’arriver en Principauté lors de cette fenêtre hivernale, et s’est malheureusement blessé après un contact avec Ally Samatta avant la pause au Stade Océane. Remplacé aussitôt par Eric Dier, celui-ci n’a également pas pu terminer la rencontre.

Le défenseur anglais a été victime d’une lésion à l’ischio-jambier droit et a dû céder sa place à un autre renfort, Jordan Teze. Par ailleurs, le staff de la formation sudiste a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une rechute par rapport à la blessure du joueur survenue au mois d’octobre. L’infirmerie monégasque va donc avoir du travail durant cette deuxième partie de saison. Après les blessures de nombreux cadres dans le vestiaire, les rotations vont continuer d’être établis par le coach Sebastien Pocognoli, non seulement face à la Juventus (le 28 janvier en Ligue des Champions), mais aussi en championnat.

Pub. le - MAJ le
