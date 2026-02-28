Menu Rechercher
OM : le point médical d’Habib Beye avant le choc contre l’OL

Par Jordan Pardon - Hanif Ben Berkane
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Marseille Lyon
C’est avec toutes ses forces que l’OM devrait recevoir l’OL ce dimanche dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi, Habib Beye a indiqué que le groupe était au complet à l’entraînement, malgré des états de forme disparates. Certains joueurs devraient faire l’objet d’un suivi plus approfondi d’ici demain soir. Leonardo Balerdi effectue, lui, son retour de suspension.

«Le groupe ? On a des incertitudes mais tout le groupe est au complet pour l’entrainement. On a un suivi sur certains joueurs mais tout le monde est disponible», a indiqué le coach sénégalais, qui s’apprête à diriger son deuxième match sur le banc marseillais, une semaine après une défaite face à Brest (2-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
