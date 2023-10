OM-OL : les supporters marseillais auraient prémédité leur coup

Ce lundi, La Provence fait d’importantes révélations sur les incidents qui ont eu lieu hier soir à Marseille avant la rencontre opposant l’OM à l’OL. Le média régional explique avoir eu des informations sur les intentions de supporters indépendants (issus de mouvance radicale) dès jeudi lors du match de Ligue Europa face à l’AEK Athènes. En effet, certains ont confié qu’ils viseraient les bus et véhicules transportant les supporters adverses.

La Provence écrit qu’«un point de rendez-vous avait même été fixé pour attaquer les cars lors de leur passage, malgré l’escorte policière». Des actes prémédités si on se fie aux révélations de nos confrères, qui précisent qu’ils étaient 200 à attendre le passage des bus de supporters de l’OL et que les fans rhodaniens ont tenté de sortir du véhicule pour aller s’expliquer. Un drame a donc été évité. En ce qui concerne le caillassage du bus des joueurs et la blessure de Fabio Grosso, la Préfète de Police a parlé d’une "poignée d’inconscients". Ceux-ci n’auraient rien à voir avec les supporters qui ont visé le bus des fans de l’OL.