Journal du Mercato : l'AC Milan veut frapper fort

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France où le dossier Thiago Silva (35 ans) prend une tournure inattendue. Annoncé partant du côté de la Fiorentina, le défenseur brésilien pourrait finalement atterrir à Chelsea. Sky Sports révèle que son profil ferait l'unanimité chez les Blues. Les négociations contractuelles se poursuivent entre les deux parties, qui pourraient parvenir à un accord après la finale de Ligue des champions.

Depuis le départ de Victor Osimhen au Napoli, le LOSC est toujours à la recherche d'un attaquant pour lui succéder. Selon nos informations, Ibrahima Niane (21 ans) aurait tapé dans l’œil des dirigeants lillois. Seul problème, le FC Metz ne veut pas s'en séparer et cherche même à prolonger son joueur.

Toujours à Lille, le défenseur Gabriel Magalhães (22 ans) est en instance de départ. Le Brésilien aurait déjà passé sa visite médicale avec Arsenal et devrait s'engager pour 5 ans avec les Gunners. La fin d'un long feuilleton qui va tout de même rapporter 30 M€ au LOSC.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, Arsenal pourrait réaliser un mercato très ambitieux. Et pour cause, les Gunners se seraient lancés à l'assaut de Thiago Alcantara (29 ans). L'Espagnol voudrait quitter le Bayern Munich pour se lancer un ultime défi. Mais le club londonien ne serait pas seul sur ce dossier puisque Liverpool serait aussi intéressé. Le Bayern aurait par ailleurs fixé à 40 M€ le prix de son milieu de terrain.

Vainqueur de la Ligue Europa avec le Séville FC, Lucas Ocampos (26 ans) serait dans viseur d'une équipe qu'il a éliminée en C3. En effet, Wolverhampton souhaiterait faire de l'ancien Marseillais, le remplaçant d'Adama Traoré, en instance de départ. Si sa clause libératoire est fixée à 68 M€, le club andalou pourrait le laisser filer contre un chèque de 45 M€.

Ça bouge beaucoup aussi au FC Barcelone avec l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc. Depuis plusieurs jours, la piste la plus chaude mène à Memphis Depay (26 ans) ! À un an de la fin de son contrat avec l'OL, l'attaquant pourrait se laisser tenter. Le club catalan qui ne souhaiterait pas s'arrêter là. À la recherche d'un remplaçant à Jordi Alba, les dirigeants auraient jeté leur dévolu sur Angeliño (23 ans). Prêté au RB Leipzig par Manchester City cette saison, l'Espagnol ne sera pas retenu par les Citizens qui en attendent 30 M€.

Au Portugal, nouveau rebondissement dans le dossier Edinson Cavani (33 ans). Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, l'Urugayen était annoncé avec insistance à Benfica ces dernières semaines. Finalement, El Matador ne rejoindra pas les Aigles ! Les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord en raison des demandes élevées du joueur au niveau salarial.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour sur l'AC Milan ! Après une fin de saison canon en Serie A, le club lombard veut s'appuyer sur ses acquis pour se renforcer et retrouver son lustre d'antan. Le premier gros dossier de la direction milanaise concerne la prolongation de Zlatan Ibrahimovic (38 ans). Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, rien n'est encore signé. Le Suédois ferait traîner les choses et n'aurait pas répondu à la dernière offre du Milan. Les dirigeants restent cependant confiants quant à potentiel accord avec le joueur à hauteur de 6 M€ par an.

En défense, la piste principale se nomme Serge Aurier (27 ans). Pas forcément indiscutable à Tottenham, l'Ivoirien pourrait aller chercher un nouveau défi en Italie. Mais les Rossoneri vont devoir passer à l'action, sous peine de voir l'ancien Parisien filer au Bayer Leverkusen, très intéressé par le joueur.

Au milieu de terrain, le club lombard chercherait à injecter du sang neuf. Les pensionnaires de San Siro seraient proches d'un accord avec Chelsea pour faire revenir Tiémoué Bakayoko (26 ans). Un prêt payant, et une option d'achat entre 30 et 32 M€ pourraient convaincre les Blues de lâcher leur joueur. Autre cible dans le viseur des Milanais, Dani Ceballos (24 ans). Prêté par le Real Madrid à Arsenal, l'Espagnol pourrait encore être cédé cette saison.

Enfin, dans le sens des départs, Milan s'est définitivement séparé de Ricardo Rodriguez (27 ans). Prêté ces dix derniers mois au PSV Eindhoven, le Suisse n'était plus désiré. Une bonne affaire saisit par le Torino qui n'a déboursé que 3 M€ pour s'attacher ses services.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Matthew Longstaff a prolongé son contrat de 2 ans avec Newcastle. Le milieu de terrain est désormais lié jusqu'en juin 2022 avec les Magpies.

Rafinha (34 ans) débarque en Grèce, à l'Olympiakos. Après une saison du côté de Flamengo, l'ancien Bavarois effectue son retour en Europe pour une saison minimum.