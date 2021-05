Chelsea-Real Madrid : les compositions officielles

Qui pour rejoindre Manchester City en finale de la 66e édition de la Ligue des champions, le 29 mai, au Stade olympique Atatürk à Istanbul ? Le Real Madrid se déplace en Angleterre pour affronter Chelsea. A Stamford Bridge, les Londoniens partiront avec une petite longueur d'avance après avoir décroché un match nul (1-1), à l'aller, dans la capitale espagnole. Pour tenter d'atteindre une quatrième finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes en tant que coach de la Casa Blanca, Zidane s'appuie sur un 4-3-3. Thibaut Courtois sera dans le but alors que Nacho et Ferland Mendy s'occuperont des flancs de la défense. Eder Militão accompagne dans l'axe Sergio Ramos, de retour.

Au milieu, du grand classique avec Casemiro en pointe basse, et le duo Luka Modric-Toni Kroos. Vinicius Jr et Eden Hazard, de retour sur ses terres, débutent aux avant-postes. Karim Benzema complète le trio offensif. Arrivé en janvier sur le banc des Blues, Thomas Tuchel a l'occasion de disputer sa deuxième finale de C1 de suite après celle perdue à la tête du Paris SG l'été dernier. Le coach allemand aligne un 3-4-3 pour cette confrontation. Edouard Mendy est dans le but, protégé par une ligne de trois composée de Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Ben Chilwell et Cesar Azpilicueta sont les pistons, quand Jorginho et N'Golo Kanté se chargeront de former le double-pivot. Enfin, devant, Kai Havertz et Mason Mount accompagnent Timo Werner.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : E.Mendy - Christensen, T.Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner, Havertz

Real Madrid : Courtois - Nacho, Militão, Ramos, F.Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vinicius Jr, Benzema, Hazard