LdC : l'OM perd dans les derniers instants contre l'Olympiakos

Après le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais ce mardi, c'était au tour de l'Olympique de Marseille de rentrer dans cette Ligue des Champions. Après sept années d'absence, les Phocéens commençaient leur campagne en se déplaçant en Grèce pour affronter le champion du pays en titre, l'Olympiakos. Les Phocéens n'ont pas fait de complexe dans les premiers instants de la rencontre et se sont même créés quelques occasions. Florian Thauvin essayait sa spéciale, mais ne cadrait pas sa tentative (6e). Yann M'Vila s'essayait aussi, mais lui non plus ne trouvait pas le cadre (10e). En fin de première période, les joueurs de Pedro Martins dominaient, mais Youssef El-Arabi et Giorgios Masouras ne parvenaient pas à battre Mandanda. À la pause, l'OM avait un peu de chance d'être a égalité.

La suite après cette publicité

Au retour sur le rectangle vert, on se disait que Dimitri Payet et ses coéquipiers étaient revenus avec de meilleures intentions. Thauvin lançait Benedetto, qui butait sur José Sá (46e). Les Olympiens commençaient sérieusement à souffrir et concédaient d'ailleurs l'ouverture du score. But refusé après visionnage de la VAR pour un hors-jeu de Giorgos Masouras (54e). Plus de quinze minutes plus tard, Mathieu Valbuena venait tester son ancien coéquipier, Steve Mandanda, qui effectuait une jolie parade (70e). Mathieu Valbuena, encore lui, centrait en force pour Youssef El-Arabi dont la tête passait largement au-dessus (84e). Finalement, l'OM encaissait un but dans les tout derniers instants. Mathieu Valbuena centrait pour Koka, qui crucifiait, de la tête, un Steve Mandanda impuissant (1-0, 90e+1).

Retrouvez les notes du match sur Foot Mercato dans quelques instants...